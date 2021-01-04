Составить список ФИО из документов

Есть PDF файл со сканами 80 или 90 дипломов,

нужно составить список в ФИО владельцев дипломов в текстовом файле.

Сроки - 1-2 часа.

Оплата 350 руб. на карту Сбербанка или Webmoney или Яндекс Деньги.