Составить список ФИО из документов

$5
ТранскрибацияЗакрыт56 заявок1486 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть PDF файл со сканами 80 или 90 дипломов,

нужно составить список в ФИО владельцев дипломов в текстовом файле.

Сроки - 1-2 часа.

Оплата 350 руб. на карту Сбербанка или Webmoney или Яндекс Деньги.

3 года назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Prrr
Аня 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$5
1 день
Зовут человека Анна Берзой. Взялась за заказ, до последнего момента была на связи, обещала сдать работу вот-вот и пропала. Оооочень сильно подвела. Никакого ответа, объяснений так и не получили. Не рекомендую!!!