Составить список ФИО из документов

Нужно сделать текстовые конспекты видеоуроков курса в тематике создания и развития интернет-магазинов. Общая длительность видеоматериала – 41 мин. Конспекты нужно создать в Google Documents. Важны читабельность и грамотность. Записи уроков отправим исполнителю.
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PDF файл со сканами 80 или 90 дипломов,
нужно составить список в ФИО владельцев дипломов в текстовом файле.
Сроки - 1-2 часа.
Оплата 350 руб. на карту Сбербанка или Webmoney или Яндекс Деньги.
3 года назад
Антон bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
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