Перевести видеоуроки в текст

$5
ТранскрибацияЗавершен32 заявки1554 просмотра
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Нужно сделать текстовые конспекты видеоуроков курса в тематике создания и развития интернет-магазинов. Общая длительность видеоматериала – 41 мин. Конспекты нужно создать в Google Documents.  Важны читабельность и грамотность. Записи уроков отправим исполнителю.

3 года назад
itsmekaty
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$8
1 день
Второй раз обращаюсь к Андрею, все выполнено качественно и раньше срока. Удобно, что всегда на связи и подсказывает по работе с платформой. Рекомендую!
Работал с Екатериной по новому проекту. Все также хорошо, работать с таким заказчиком очень комфортно. Быстрая оплата заказа. Спасибо за сотрудничество!