Транскрибация лекций 6 дней

Надо сделать конспект из записей лекции, не внося естественно болтавню студентов и ролики которые запускались на лекции. Записей часов 10 Часть из них на украинском
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно напечатать аудио лекции в текст, в сумме 10 часов 30 минут. Нужно выписать чисто учебную информацию, без высказываний организационных моментов.
срок 6 дней
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