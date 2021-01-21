Транскрибация лекций 6 дней

ТранскрибацияЗавершен62 заявки905 просмотров
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Нужно напечатать аудио лекции в текст,  в сумме 10 часов 30 минут.  Нужно выписать чисто учебную информацию, без высказываний организационных моментов. 

срок 6 дней

3 года назад
sunshine7777
Ани Абаева 
34 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yulia_Butsenko
Юлия Буценко 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
5 дней
Юлия огромнейшее спасибо, качественно в срок и за очень символичную цену! Успехов вам
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