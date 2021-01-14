Транскрибирование аудио-файлов

Для выполнения задания вам необходимо откорректировать и разметить текст полученный при переводе аудиозаписи в текст, разделив его на абзацы выделив говорящих. Первая страница текста уже была откорректирована и размечена, ее можно использовать в качестве примера. Продолжительность аудиозаписи 27 ...
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Добрый день!
Есть необходимость расшифровать две аудио-записи прогулок/ аудитов доступности Парка Горького в Москве пользователями электро-колясок.
На записи комментарии двух пользователей колясок (к которым были прикреплены микрофоны) касательно доступности разных объектов (покрытия дорожек, пандусов и пр.) во время того, как они гуляют по парку вместе с группой исследователей.
Хотелось бы, чтобы вы транскрибировали эти обсуждения доступности.
Я вышлю файлы с записями отдельно (не хочу прикреплять записи здесь по причинам сохранения анонимности). Сразу укажите, пожалуйста, ваши расценки и примерное время выполнения транскрипта (в общей сложности около 4 часов, но там много пауз, когда пользователи просто передвигаются по парку).
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