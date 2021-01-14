Транскрибирование аудио-файлов

ТранскрибацияЗакрыт75 заявок1663 просмотра
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Добрый день!

Есть необходимость расшифровать две аудио-записи прогулок/ аудитов доступности Парка Горького в Москве пользователями электро-колясок.

На записи комментарии двух пользователей колясок (к которым были прикреплены микрофоны) касательно доступности разных объектов (покрытия дорожек, пандусов и пр.) во время того, как они гуляют по парку вместе с группой исследователей. 

Хотелось бы, чтобы вы транскрибировали эти обсуждения доступности. 

Я вышлю файлы с записями отдельно (не хочу прикреплять записи здесь по причинам сохранения анонимности). Сразу укажите, пожалуйста, ваши расценки и примерное время выполнения транскрипта (в общей сложности около 4 часов, но там много пауз, когда пользователи просто передвигаются по парку).

3 года назад
guest_16110623352479
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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