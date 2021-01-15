Транскрибация видео в текст

ТранскрибацияЗакрыт423 заявки7625 просмотров
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Перевод видео в текст. Вставка в текст схем и изображений из видео.  Всего около 270 видео продолжительностью 7-25  минут. Медицинская тематика.  Требование - умение правильно написать медицинские термины, грамотное письмо, знаки препинания. Абзацы и т.д. 

3 года назад
guest_16115609356941
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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