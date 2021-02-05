Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)

Для расшифровки есть видео- и аудиозаписи групповых интервью. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего. Работа оплачивается по тарифу 5.25 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 240-290 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки

Язык общения на большинстве записей русский, но также есть и на украинском языке

Записи по длительности от 45 до 90 минут. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе

Для работы нужны грамотность, наушники, желателен опыт в расшифровке

Оплата переводом на карточку Приватбанка (предпочтительно) или другого украинского банка (если нет приватбанковской)