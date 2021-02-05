osik2002

Светлана osik2002

 
52 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Хороший слух, грамотная речь и ответственное отношение к работе )

Образование - филолог (русский и украинский языки).

20 лет практики, богатый словарный запас, различная тематика.

Выполню работу согласно Вашим требованиям.

Корректирую, правлю текст. Оформлю Ваше интервью в формате статьи.

Могу работать на постоянной основе.

Отзывы заказчиков
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Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$1
10 баллов
3 года назад
Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)
Очень доволен сотрудничеством со Светланой. Работа выполнена оперативно, качественно, текст грамотный, аккуратный, всё сделано согласно ТЗ. 10 из 10!
Приятно работать, когда поставлена четкая задача и соблюдены все условия) Спасибо за сотрудничество!
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