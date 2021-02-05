Хороший слух, грамотная речь и ответственное отношение к работе )
Образование - филолог (русский и украинский языки).
20 лет практики, богатый словарный запас, различная тематика.
Выполню работу согласно Вашим требованиям.
Корректирую, правлю текст. Оформлю Ваше интервью в формате статьи.
Могу работать на постоянной основе.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Очень доволен сотрудничеством со Светланой. Работа выполнена оперативно, качественно, текст грамотный, аккуратный, всё сделано согласно ТЗ. 10 из 10!
Ответный отзыв
Приятно работать, когда поставлена четкая задача и соблюдены все условия) Спасибо за сотрудничество!