Karasuno

Алексей Алексеев Karasuno

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🔥Разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!🔥&#127775;&#9757;Дизайн &#9996;Верстка 👍Тильда &#128076;WordPress &#127775;

👋 Привет, друг!

Я рад, что ты сюда зашёл!

Значит я тебя чем-то заинтересовал

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ

(лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.)

✅полный аудит ниши

✅анализ конкурентов

✅созданием прототипа и индивидуального дизайна

✅качественная разработка

✅чистый и валидный код.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

❌Нет идиотизма вроде количества наборов правок.

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

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Дизайн сайтов

Уникальный и эффективный дизайн с учетом тематики, целевой аудитории вашего проекта и принципов юзабилити.

Точную цену и сроки я смогу назвать вам, видя ваше тех. задание/прототип/заполненный бриф.

Дизайню в:

  • Figma,
  • Photoshop.

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 Верстка сайта

За частую людям достаточно обычной верстки сайта с применением HTML + CSS + JS.

Если вам нужен обычный лендинг или визитка с обычной формой заявок которая будет быстр грузится

и не иметь кучу лишнего груза.

То с головой хватит такого сайта.

+ в дальнейшем такую верстку можно посадить на любой движок (WordPress, MODX, Opencart и др.)

Умения и навыки:

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • CSS 3
  • JQuery / JS
  • Bootstrap (использую только сетку) / FlexBox
  • БЭМ методология
  • Gulp
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights
  • Реализация Pixel Perfect (PP)
  • WordPress
  • Opencart | ocStore.
  • Tilda

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Разработка сайтов под ключ

Услуга для тех, кому нужен не просто дизайн макет в psd формате или в Figma, а полноценная разработка сайта.

Разработка подразумевает под собой спектр работ, где в результате вы становитесь владельцем готового сайта, которым в дальнейшем сможете управлять самостоятельно.

Работаю:

  • WordPress
  • Opencart | ocStore.
  • Tilda
  • Собственный движок на React

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‍♂️Никогда не пропадаю

✅Если я взял ваш проект, то значит я буду доступен для вас почти 24/7

✅Полностью погружаюсь в работу

✅Не "теряюсь"

✅Довожу работу до конца.

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☎️С удовольствием созвонимся!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграмму.

Да и просто люблю общаться с людьми)

Есть вопросы?

Давайте созвонимся и все обсудим!

Telegram: https://t.me/alexseev_designer﻿

Скайп: live:.cid.f64333a2a1ef7a0d﻿

E-mail: [email protected]﻿

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Принимаю оплату:

  • ЮMoney (Яндекс Деньги)
  • На карту monobank
при необходимости можно рассмотреть и другие варианты**

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке. Либо 30% / 40% / 30%.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)

Онлайн с 9:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные также возможна после оговаривания условий.

類Цитата:

*При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ, или, "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты, уже после сдачи проекта. (В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.)

**Если у вас возникнут трудности с данными видами оплаты можем обсудить и другие варианты. Но для жителей СНГ таких способов более чем достаточно и они не вызовут трудностей. В любом случае я буду рад помочь с данными способом оплаты либо найдем альтернативу.

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Отзывы заказчиков

guest_15762173909551
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Создание лендинга
Отличная работа, хорошая коммуникация, всегда на связи. Корректировки делает быстро, рекомендации на уровне. Дизайном сайта доволен. Соблюдает сроки, что очень важно!
Задание было интересное. Четко поставленное ТЗ. Своевременная выплата. Буду рад еще поработать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#716
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1080
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3666