🔥Разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!🔥🌟☝Дизайн ✌Верстка 👍Тильда 👌WordPress 🌟

👋 Привет, друг!

Я рад, что ты сюда зашёл!

Значит я тебя чем-то заинтересовал

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ

(лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.)

✅полный аудит ниши

✅анализ конкурентов

✅созданием прототипа и индивидуального дизайна

✅качественная разработка

✅чистый и валидный код.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

❌Нет идиотизма вроде количества наборов правок.

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

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Дизайн сайтов

Уникальный и эффективный дизайн с учетом тематики, целевой аудитории вашего проекта и принципов юзабилити.

Точную цену и сроки я смогу назвать вам, видя ваше тех. задание/прототип/заполненный бриф.

Дизайню в:

Figma,

Photoshop.

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 Верстка сайта

За частую людям достаточно обычной верстки сайта с применением HTML + CSS + JS.

Если вам нужен обычный лендинг или визитка с обычной формой заявок которая будет быстр грузится

и не иметь кучу лишнего груза.

То с головой хватит такого сайта.

+ в дальнейшем такую верстку можно посадить на любой движок (WordPress, MODX, Opencart и др.)

Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML-писем

CSS 3

JQuery / JS

Bootstrap (использую только сетку) / FlexBox

БЭМ методология

Gulp

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Реализация Pixel Perfect (PP)

WordPress

Opencart | ocStore.

Tilda

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Разработка сайтов под ключ

Услуга для тех, кому нужен не просто дизайн макет в psd формате или в Figma, а полноценная разработка сайта.

Разработка подразумевает под собой спектр работ, где в результате вы становитесь владельцем готового сайта, которым в дальнейшем сможете управлять самостоятельно.

Работаю:

WordPress

Opencart | ocStore.

Tilda

Собственный движок на React

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‍♂️Никогда не пропадаю

✅Если я взял ваш проект, то значит я буду доступен для вас почти 24/7

✅Полностью погружаюсь в работу

✅Не "теряюсь"

✅Довожу работу до конца.

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☎️С удовольствием созвонимся!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграмму.

Да и просто люблю общаться с людьми)

Есть вопросы?

Давайте созвонимся и все обсудим!

Telegram: https://t.me/alexseev_designer﻿

Скайп: live:.cid.f64333a2a1ef7a0d﻿

E-mail: [email protected]﻿

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Принимаю оплату:

ЮMoney (Яндекс Деньги)

(Яндекс Деньги) На карту monobank

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке. Либо 30% / 40% / 30%.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)

Онлайн с 9:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные также возможна после оговаривания условий.

類Цитата:

*При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ, или, "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты, уже после сдачи проекта. (В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.)

**Если у вас возникнут трудности с данными видами оплаты можем обсудить и другие варианты. Но для жителей СНГ таких способов более чем достаточно и они не вызовут трудностей. В любом случае я буду рад помочь с данными способом оплаты либо найдем альтернативу.