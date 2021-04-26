👋 Привет, друг!
Я рад, что ты сюда зашёл!
Значит я тебя чем-то заинтересовал
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ
(лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.)
✅полный аудит ниши
✅анализ конкурентов
✅созданием прототипа и индивидуального дизайна
✅качественная разработка
✅чистый и валидный код.
После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
❌Нет идиотизма вроде количества наборов правок.
Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
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Дизайн сайтов
Уникальный и эффективный дизайн с учетом тематики, целевой аудитории вашего проекта и принципов юзабилити.
Точную цену и сроки я смогу назвать вам, видя ваше тех. задание/прототип/заполненный бриф.
Дизайню в:
- Figma,
- Photoshop.
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Верстка сайта
За частую людям достаточно обычной верстки сайта с применением HTML + CSS + JS.
Если вам нужен обычный лендинг или визитка с обычной формой заявок которая будет быстр грузится
и не иметь кучу лишнего груза.
То с головой хватит такого сайта.
+ в дальнейшем такую верстку можно посадить на любой движок (WordPress, MODX, Opencart и др.)
Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML-писем
- CSS 3
- JQuery / JS
- Bootstrap (использую только сетку) / FlexBox
- БЭМ методология
- Gulp
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Реализация Pixel Perfect (PP)
- WordPress
- Opencart | ocStore.
- Tilda
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Разработка сайтов под ключ
Услуга для тех, кому нужен не просто дизайн макет в psd формате или в Figma, а полноценная разработка сайта.
Разработка подразумевает под собой спектр работ, где в результате вы становитесь владельцем готового сайта, которым в дальнейшем сможете управлять самостоятельно.
Работаю:
- WordPress
- Opencart | ocStore.
- Tilda
- Собственный движок на React
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♂️Никогда не пропадаю
✅Если я взял ваш проект, то значит я буду доступен для вас почти 24/7
✅Полностью погружаюсь в работу
✅Не "теряюсь"
✅Довожу работу до конца.
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☎️С удовольствием созвонимся!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграмму.
Да и просто люблю общаться с людьми)
Есть вопросы?
Давайте созвонимся и все обсудим!
Telegram: https://t.me/alexseev_designer
Скайп: live:.cid.f64333a2a1ef7a0d
E-mail: [email protected]
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Принимаю оплату:
- ЮMoney (Яндекс Деньги)
- На карту monobank
Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке. Либо 30% / 40% / 30%.
Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)
Онлайн с 9:00 по МСК.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
При необходимости работа в выходные также возможна после оговаривания условий.
類Цитата:
*При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ, или, "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты, уже после сдачи проекта. (В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.)
**Если у вас возникнут трудности с данными видами оплаты можем обсудить и другие варианты. Но для жителей СНГ таких способов более чем достаточно и они не вызовут трудностей. В любом случае я буду рад помочь с данными способом оплаты либо найдем альтернативу.
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