Сайт портфолио для фотографа

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
👋С моей версткой данного проекта можете ознакомиться тут
Были проведены следующие работы:
- Разработка прототипа
- Разработка дизайна для десктоп и мобильной версии
- Адаптивная, кросс-браузерная верстка
- Подключение CMS системы и дополнительного функционала
- Тестирование и перенос сайта на хостинг клиента
- Обучение по работе с сайтом И полная поддержка сайта.
Сайт доступен по адресу - https://suchkovpro.ru/