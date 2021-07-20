Сайт портфолио для фотографа

Добавлена
2 года назад
78 просмотров
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👋С моей версткой данного проекта можете ознакомиться тут

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Были проведены следующие работы:

- Разработка прототипа

- Разработка дизайна для десктоп и мобильной версии

- Адаптивная, кросс-браузерная верстка

- Подключение CMS системы и дополнительного функционала

- Тестирование и перенос сайта на хостинг клиента

- Обучение по работе с сайтом И полная поддержка сайта.

Сайт доступен по адресу - https://suchkovpro.ru/