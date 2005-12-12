О себе
Привет! Если ты здесь, то у тебя есть желание что-то у меня заказать)
Меня зовут Андрей и я пишу на ЯП Python.
На Python я пишу разные скрипты, боты, например бот ВКонтакте, парсер сайтов и многое другое.
Кроме всяких скриптов, я ещё занимаюсь HTML-Версткой, использую чистый HTML, CSS, JS, и редко когда использую bootstrap, jquery и т.д...
Принимаю любые заказы, т. к. Нужно заполнять портфолио, а без заказов этого не получится.
Начатое дело доведу до конца, выполняю все качественно, сдаю всё в срок, цены не загоняю)
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Верстка сайта66 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
4 года назад
Андрей превзошел мои ожидания в лучшую сторону! Рекомендую как ответственного, доводящего начатое до совершенства молодого спеца!!!
Ответный отзыв
Заказчик просто топ, дружелюбный, понимающий, советую.