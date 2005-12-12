О себе

Привет! Если ты здесь, то у тебя есть желание что-то у меня заказать)



Меня зовут Андрей и я пишу на ЯП Python.

На Python я пишу разные скрипты, боты, например бот ВКонтакте, парсер сайтов и многое другое.



Кроме всяких скриптов, я ещё занимаюсь HTML-Версткой, использую чистый HTML, CSS, JS, и редко когда использую bootstrap, jquery и т.д...



Принимаю любые заказы, т. к. Нужно заполнять портфолио, а без заказов этого не получится.



Начатое дело доведу до конца, выполняю все качественно, сдаю всё в срок, цены не загоняю)