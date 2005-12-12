fr00

Андрей fr00

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
О себе

Привет! Если ты здесь, то у тебя есть желание что-то у меня заказать)

Меня зовут Андрей и я пишу на ЯП Python.
На Python я пишу разные скрипты, боты, например бот ВКонтакте, парсер сайтов и многое другое.

Кроме всяких скриптов, я ещё занимаюсь HTML-Версткой, использую чистый HTML, CSS, JS, и редко когда использую bootstrap, jquery и т.д...

Принимаю любые заказы, т. к. Нужно заполнять портфолио, а без заказов этого не получится.

Начатое дело доведу до конца, выполняю все качественно, сдаю всё в срок, цены не загоняю)

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Отзывы заказчиков

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Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$13
10 баллов
4 года назад
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Андрей превзошел мои ожидания в лучшую сторону! Рекомендую как ответственного, доводящего начатое до совершенства молодого спеца!!!
Заказчик просто топ, дружелюбный, понимающий, советую.
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