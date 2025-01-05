Здравствуйте, меня зовут Станислав. Я являюсь веб-разработким, работал в веб студии города Ставрополь, но решил выйти на фриланс с целью разрабатывать сайты для чудесных заказчиков самостоятельно. Так же имеется среднее профессиональное образование в сфере IT-технологий.
👉 Для меня вёрстка сайтов является любимым делом, поэтому к любому макету подхожу серьёзно и с огромным интересом.
❗️ Верстаю макеты любой сложности и в срок отдаю архив с завершённым проектом.
Работаю без предоплаты так как считаю главным - доверие заказчика.
Исправление ошибок. Безусловно бесплатно и быстро исправлю все допущенные мной ошибки после передачи вёрстки.
⌛ Меньше слов, больше дела. Работаю с проектом не задавая кучу лишних вопросов тем самым не отнимаю Ваше время.
☎️ Связь со мной:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +7(906) 465-81-45
- Адаптивная вёрстка сайтов с использованием технологий HTML5, CSS3, SCSS, Java Script, БЭМ;
- Использование GULP;
- responsive(резиновая вёрстка);
- Интеграция вёрстки на CMS WordPress;
- Понятный код, любой другой специалист в сфере разработки сайтов без труда и потери нервов разберёт код.
Отсутствие отзывов обусловлено тем что, продолжительное время работал в веб-студии, но всё же осознал ценность времени и перешёл на фриланс.
Предлагаю именно тебе оставить первый отзыв о моей работе)
☎️ Связь со мной:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +7(906) 465-81-45
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