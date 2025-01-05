💵Ключ к продающему бизнесу — качественный сайт💵Чистая вёрстка сайтов с использованием технологий: HTML5, CSS3, SCSS, Java Script, GULP

Здравствуйте, меня зовут Станислав. Я являюсь веб-разработким, работал в веб студии города Ставрополь, но решил выйти на фриланс с целью разрабатывать сайты для чудесных заказчиков самостоятельно. Так же имеется среднее профессиональное образование в сфере IT-технологий.

👉 Для меня вёрстка сайтов является любимым делом, поэтому к любому макету подхожу серьёзно и с огромным интересом.

❗️ Верстаю макеты любой сложности и в срок отдаю архив с завершённым проектом.

 Работаю без предоплаты так как считаю главным - доверие заказчика.

Исправление ошибок. Безусловно бесплатно и быстро исправлю все допущенные мной ошибки после передачи вёрстки.

⌛ Меньше слов, больше дела. Работаю с проектом не задавая кучу лишних вопросов тем самым не отнимаю Ваше время.

☎️ Связь со мной:

﻿Telegram

﻿E-mail: [email protected]

﻿WhatsApp: +7(906) 465-81-45

Адаптивная вёрстка сайтов с использованием технологий HTML5, CSS3, SCSS, Java Script, БЭМ;

Использование GULP;

responsive(резиновая вёрстка);

Интеграция вёрстки на CMS WordPress;

Понятный код, любой другой специалист в сфере разработки сайтов без труда и потери нервов разберёт код.

Отсутствие отзывов обусловлено тем что, продолжительное время работал в веб-студии, но всё же осознал ценность времени и перешёл на фриланс.

Предлагаю именно тебе оставить первый отзыв о моей работе)

☎️ Связь со мной:

﻿Telegram

﻿E-mail: [email protected]

﻿WhatsApp: +7(906) 465-81-45