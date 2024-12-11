Telegram Mini App

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок341 просмотр

Telegram Mini App, основная часть прокрут колеса фортуны. После прокрута юзер получает приз, и далее редирект в другой бот. Если занимаетесь версткой, то закажу её допом.

Если у вас есть готовый код, то можно использовать его.

Пример на фото.

Создание ботов
5 месяцев назад
guest_16438150165229
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