Требуется модификация главной страницы блога на платформе WordPress, использующего тему News Board. Подробное техническое задание предоставлено в приложении. Необходимо учесть все требования для улучшения функциональности и дизайна страницы.
Створити сервіс для формування товарного фіда під ХОРОШОП
Вже є готовий сервіс, потрібно зробити копію з деталями та доповненнями, власник просто перестав ним займатися а я маю нагальну потребу
EASY FID
Мета: отримати сайт який буде виступати платформою для формування товарного фіда для платформи "ХОРОШОП"
Основна проблема яку вирішує проєкт: візуальне полегшення, більша зрозумілість і економія часу для контент менеджерів
Функціонал:
1. Можливість авторизації користувачів та можливість вмикати та вимикати їх аккаунти
2. Створення карточки товару з необхідними характеристиками
3. Окрема вкладка де можна вказувати характеристики товарів для карточки. Умовно вносити характеристику "замша", "шкіра" і при створенні карточки товару, відмічати необхідні характеристики
4. Додавання різних фото в карточку товару, яке також буде імпортуватися в хорошоп
5. Створення розділів. Мати змогу створити різні розділи і обирати їх при формуванні товарного фіда. Умовно буду відмічати в карточці товару розділ "Adidas" і при формуванні фіда в таблиці будуть лише моделі ADIDAS
6.Також формування варіацій карточки товару. В такому випадку всі характеристики однакові, а в таблиці буде формуватися 5 позицій з всіма однаковими данними крім "розміру" ( Можу візуально показати як це має виглядати)
7. Зробити фільтр пошуку по назві товару
8. Зробити фільтр яким можна формувати видачу по "артикулу", "назвою", "датою додавання карточки товару"
9.Зробити фільтр для фільтрування товарів за ціною, від меншої до більшої, від більшої до меншої або в діапазоні умовно 2000-3000
10.Карточка товару має не додаватися якщо не внесено "Обов'язкові поля", бажано мати змогу самому вибирати без яких характеристик не буде пропускати бо коли робиш багато карточок товарів то часто пропускаєш механічно ключові характеристики
11.Масове редагування карточок товарів, мати змогу обрати 10 товарів умовно, і в них всіх змінити наприклад характеристику зі шкіри на замшу
12. Мати змогу формувати фід в двох форматах "csv та xlsx"
13. При формуванні файла мати змогу вказати фіксовану націнку.
14. В карточці товару обов'язково мають бути Артикул, Назва товару, Ціна, Стара ціна, Роздрібна ціна, також має бути обов'язково опис товару
Дизайн
1.По дизайну немає вимог, можна зробити такий же як і на сайті (Скину посилання) тільки замість синіх елементів зробити темно сірі
Додаткові умови
1.Українська мова сайту
2.Адаптуватися має тільки під ПК
3.Сайт повинен бути захищений від основних загроз безпеки
4. Має швидко завантажуватися все, швидкість доволі важлива
5.Додатково можна зробити щоб всі товари які додаються автоматично підтягувалися по апі в ХОРОШОП але це обдумаю трішки згодом, скоріше це буде не актуально
Додатково: Родительский артикул це основна карточка товару а по артикулам йдуть модифікації по розмірам
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