Створити сервіс для формування товарного фіда під ХОРОШОП

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки293 просмотра

Вже є готовий сервіс, потрібно зробити копію з деталями та доповненнями, власник просто перестав ним займатися а я маю нагальну потребу

EASY FID

Мета: отримати сайт який буде виступати платформою для формування товарного фіда для платформи "ХОРОШОП"

Основна проблема яку вирішує проєкт: візуальне полегшення, більша зрозумілість і економія часу для контент менеджерів

Функціонал:

1. Можливість авторизації користувачів та можливість вмикати та вимикати їх аккаунти

2. Створення карточки товару з необхідними характеристиками

3. Окрема вкладка де можна вказувати характеристики товарів для карточки. Умовно вносити характеристику "замша", "шкіра" і при створенні карточки товару, відмічати необхідні характеристики

4. Додавання різних фото в карточку товару, яке також буде імпортуватися в хорошоп

5. Створення розділів. Мати змогу створити різні розділи і обирати їх при формуванні товарного фіда. Умовно буду відмічати в карточці товару розділ "Adidas" і при формуванні фіда в таблиці будуть лише моделі ADIDAS

6.Також формування варіацій карточки товару. В такому випадку всі характеристики однакові, а в таблиці буде формуватися 5 позицій з всіма однаковими данними крім "розміру" ( Можу візуально показати як це має виглядати)

7. Зробити фільтр пошуку по назві товару

8. Зробити фільтр яким можна формувати видачу по "артикулу", "назвою", "датою додавання карточки товару"

9.Зробити фільтр для фільтрування товарів за ціною, від меншої до більшої, від більшої до меншої або в діапазоні умовно 2000-3000

10.Карточка товару має не додаватися якщо не внесено "Обов'язкові поля", бажано мати змогу самому вибирати без яких характеристик не буде пропускати бо коли робиш багато карточок товарів то часто пропускаєш механічно ключові характеристики

11.Масове редагування карточок товарів, мати змогу обрати 10 товарів умовно, і в них всіх змінити наприклад характеристику зі шкіри на замшу

12. Мати змогу формувати фід в двох форматах "csv та xlsx"

13. При формуванні файла мати змогу вказати фіксовану націнку.

14. В карточці товару обов'язково мають бути Артикул, Назва товару, Ціна, Стара ціна, Роздрібна ціна, також має бути обов'язково опис товару

Дизайн

1.По дизайну немає вимог, можна зробити такий же як і на сайті (Скину посилання) тільки замість синіх елементів зробити темно сірі

Додаткові умови

1.Українська мова сайту

2.Адаптуватися має тільки під ПК

3.Сайт повинен бути захищений від основних загроз безпеки

4. Має швидко завантажуватися все, швидкість доволі важлива

5.Додатково можна зробити щоб всі товари які додаються автоматично підтягувалися по апі в ХОРОШОП але це обдумаю трішки згодом, скоріше це буде не актуально

Додатково: Родительский артикул це основна карточка товару а по артикулам йдуть модифікації по розмірам

Создание веб-приложений
5 месяцев назад
guest_1733911577226
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Модификация главной страницы блога Wordpress

    Требуется модификация главной страницы блога на платформе WordPress, использующего тему News Board. Подробное техническое задание предоставлено в приложении. Необходимо учесть все требования для улучшения функциональности и дизайна страницы.

    Доработка сайтовWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ищу Go разработчика

    Требуется Go разработчик для почасовой работы над небольшими задачами в готовом проекте. Система менеджмента проектов разработана с использованием Go, Svelte, Astro и JS. Подробности будут предоставлены в личном общении.

    AstroGoJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Админка flask

    Требуется разработать функционал для загрузки PDF и изображений напрямую из раздела карты в админке на Flask. В настоящее время файлы прикрепляются вручную по ID карты. Необходимо оптимизировать этот процесс, чтобы упростить работу с файлами. Укажите сроки выполнения задачи.

    Flask
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Доработка на Вордпресс

    $30

    Требуется доработка сайта пассажирских перевозок на WordPress. Необходимо убрать промежуточный URL с страниц автобусов и настроить индексацию фильтров. Ищется решение или плагин, который позволит прописывать собственные URL для фильтров, чтобы они корректно индексировались.

    Доработка сайтовWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков

    $2

    Требуется разработать решение для парсинга списка МФО и банков в систему Битрикс24. Необходимо ежедневно получать новые данные и обновлять существующие записи. Данные должны быть записаны в соответствующие поля, такие как ИНН и другие. Интересует возможность реализации запроса и предварительная оценка стоимости проекта.

    Парсинг данныхБитрикс24
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Розробка двох веб проєкиів

    $800

    Шукається веб-розробник для створення двох проєктів: сайт компанії NexusVibe з акцентом на дизайн та презентацію вакансій, а також онлайн-шоурум для Greenframe з каталогом дерев'яних будинків. Важливо дотримуватись вказаного дизайну з Figma та забезпечити функціональність адміністративної консолі.

    Дизайн сайтовСоздание сайтовFigma
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка битрикс, задача для опытных

    Ищется опытный веб-программист для доработки сайта на Битрикс. Задачи включают настройку подложки фильтра, изменение карточек товара, обновление формы обратной связи и замену шаблона блока со специальными предложениями. Также требуется настройка хостинга и взаимодействие с технической поддержкой. Ожидается быстрое выполнение задач.

    Доработка сайтов1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Астериск подключить к GPT

    Требуется интеграция чат-бота GPT с Asterisk для обработки входящих и исходящих звонков. Рассматривается использование библиотек с GitHub, таких как phone-g, для реализации проекта. Необходимо оценить возможности и предложить решение.

    Интеграция APIСоздание чат-ботовChatGPT
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Реализовать чекер

    Задача заключается в разработке чекера для PUBG Mobile, включающего анализ сетевого трафика, работу с API и интеграцию решений для CAPTCHA. Необходимо использовать Python для написания кода, а также прокси-серверы для предотвращения блокировки IP. Ожидается понимание работы игры и навыки автоматизации запросов.

    Написание скриптовРазработка программPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрытнет даты

  • Flask-admin

    $40

    Требуется middle-разработчик для доработки flask-admin. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с flask, уметь разбираться в чужом коде и быть готовым к срочной задаче. Откликайтесь, если вы уже работали с flask-admin.

    Доработка сайтовFlask
    Веб-программирование1 заявка
    Закрытнет даты