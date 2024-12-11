MVP версия приложение telegram mini app блокчейн готовая фигма

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки62 просмотра

MVP версия приложение telegram mini app блокчейн готовая фигма

задача написать код фронтент приложения под готовій дизайн по типу тапалку (без игры)

FigmaБлокчейнРазработка фронтенда
5 месяцев назад
guest_1719129131050
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