Необхідно створити форму бронювання квитків на сайті перевізника. Форма повинна включати календар для вибору дати, сторінку з квитками, можливість введення даних пасажира, оплату через Liqpay та підтвердження покупки через смс на електронну пошту.
MVP версия приложение telegram mini app блокчейн готовая фигма
MVP версия приложение telegram mini app блокчейн готовая фигма
задача написать код фронтент приложения под готовій дизайн по типу тапалку (без игры)
Заявки фрилансеров
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