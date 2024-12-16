Написать телеграм Бот для покупки/продления прокси

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Завершен9 заявок333 просмотра

Добрый день!
Написать бот для покупки/продления прокси с сайта spaceproxy.net (Api есть)
Необходимые функции: купить прокси простой командой (см скрины). продлить прокси на выбранный период, вывести баланс + уведомление, что на балансе меньше 10$
Если просто вбить ip прокси, то выводится инфа сколько еще доступна или время использования истекло и кнопки продления - тоже на скрине.
По тегам нет необходимости делать функционал.

И дать инструкцию как запускать бота для сотрудников со своими логинами и паролями от сайта spaceproxy.net или добавлять/удалять сотрудников в мой бот, чтобы с одного профиля сайта работали.

Создание ботов
5 месяцев назад
mchuk
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Выбранный исполнитель

mrPuh
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$100
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Escrow
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