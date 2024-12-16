Добрый день!

Написать бот для покупки/продления прокси с сайта spaceproxy.net (Api есть)

Необходимые функции: купить прокси простой командой (см скрины). продлить прокси на выбранный период, вывести баланс + уведомление, что на балансе меньше 10$

Если просто вбить ip прокси, то выводится инфа сколько еще доступна или время использования истекло и кнопки продления - тоже на скрине.

По тегам нет необходимости делать функционал.



И дать инструкцию как запускать бота для сотрудников со своими логинами и паролями от сайта spaceproxy.net или добавлять/удалять сотрудников в мой бот, чтобы с одного профиля сайта работали.