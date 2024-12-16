Требуется разработка скрипта для генерации простых сайтов с использованием ChatGPT. Сайты должны иметь разнообразную DOM-структуру, уникальные стили, разное количество изображений и текста (не менее 3к символов). Каждому сайту необходимо создать собственное название и обеспечить наличие формы обратной связи. Логотипы, фавиконы и футеры также обязательны. Примеры тематики: уход за растениями, советы по домоводству.
Написать телеграм Бот для покупки/продления прокси
Добрый день!
Написать бот для покупки/продления прокси с сайта spaceproxy.net (Api есть)
Необходимые функции: купить прокси простой командой (см скрины). продлить прокси на выбранный период, вывести баланс + уведомление, что на балансе меньше 10$
Если просто вбить ip прокси, то выводится инфа сколько еще доступна или время использования истекло и кнопки продления - тоже на скрине.
По тегам нет необходимости делать функционал.
И дать инструкцию как запускать бота для сотрудников со своими логинами и паролями от сайта spaceproxy.net или добавлять/удалять сотрудников в мой бот, чтобы с одного профиля сайта работали.
Выбранный исполнитель
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