Приложение должно быть выполнено в архитектуре клиент-сервер с многопоточным сервером с организацией взаимодействия с базой данных на объектно-ориентированном языке Java.

Тема: Программное средство для таможенного органа с возможностью определения величины таможенных сборов (программа в рамках курсового проекта)

Уровни архитектуры: Серверное приложение может быть реализовано в виде консольного приложения или GUI-приложения. Настройки сервера должны меняться без изменения исходного кода (аргументы командной строки, конфиг-файлы и т.д.). Клиентское приложение: оконное приложение с использованием стандартных библиотек пользовательского интерфейса (JavaFX, SWING, AWT).

В рамках работы над курсовым проектом должны быть использованы следующие техники:

1) разработка и использование собственной иерархии классов (не менее 5), расширение базовых классов, предоставляемых JDK 8 и выше;

2) реализация не менее 2-х паттернов проектирования на свой выбор (по желанию).

3) использовать сокрытие данных (инкапсуляция), перегрузку методов, переопределение методов, сериализацию, абстрактные типы данных (интерфейсы, абстрактные классы), статические методы, обработку исключительных ситуаций.

Далее в файле. Есть записка.