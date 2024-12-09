Требуется разработать BPMN-модель процесса 'Приём и диагностика компьютера' на основе деятельности фирмы по ремонту компьютеров. Модель должна визуально раскрывать процесс. Пример готовой диаграммы предоставлен. Срок выполнения — не более 3 часов.
Создать программу клиент-сервер на Java
Приложение должно быть выполнено в архитектуре клиент-сервер с многопоточным сервером с организацией взаимодействия с базой данных на объектно-ориентированном языке Java.
Тема: Программное средство для таможенного органа с возможностью определения величины таможенных сборов (программа в рамках курсового проекта)
Уровни архитектуры: Серверное приложение может быть реализовано в виде консольного приложения или GUI-приложения. Настройки сервера должны меняться без изменения исходного кода (аргументы командной строки, конфиг-файлы и т.д.). Клиентское приложение: оконное приложение с использованием стандартных библиотек пользовательского интерфейса (JavaFX, SWING, AWT).
В рамках работы над курсовым проектом должны быть использованы следующие техники:
1) разработка и использование собственной иерархии классов (не менее 5), расширение базовых классов, предоставляемых JDK 8 и выше;
2) реализация не менее 2-х паттернов проектирования на свой выбор (по желанию).
3) использовать сокрытие данных (инкапсуляция), перегрузку методов, переопределение методов, сериализацию, абстрактные типы данных (интерфейсы, абстрактные классы), статические методы, обработку исключительных ситуаций.
Далее в файле. Есть записка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется адаптировать инструкцию для создания учебного проекта на Java с использованием JDK 20, GlassFish 7.0.3, Jakarta 10 и NetBeans IDE 18. Результатом должен быть рабочий проект, который можно развернуть в указанной среде. Необходимо предоставить краткую инструкцию, с описанием типа создаваемого проекта и шагами с примерами скриншотов.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработать программу, предназначенную для незрячих пользователей, которая будет озвучивать все действия на ноутбуке. Программа должна поддерживать английский, казахский и русский языки, работать через лицензионный ключ. Возможная реализация включает использование API Chat GPT. Образец программы прилагается.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка программы запуска прикладного программного обеспечения. Подробности и требования указаны в техническом задании. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения проекта.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка парсера для соцсетей: Youtube, Instagram и TikTok. Задача включает сбор данных о наиболее популярным авторам за неделю и создание статистики Топ 100. Проект будет осуществляться поэтапно, начиная с простых функций. Возможность добавления ограничений. Подробности обсуждаются при наличии интереса и опыта.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо подключить сервис пуш-уведомлений к приложению Mattermost, включая сборку приложения с учетом документации. Также требуется настроить пайплайн на GitLab для автоматической пересборки при выходе новых версий Mattermost.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка программной системы для директора аптеки для управления товарами и поставщиками. Необходимы диаграммы IDEF0 с декомпозицией, IDEF3, диаграмма прецедентов, диаграмма действий, диаграмма классов и диаграмма последовательности. Система должна обеспечивать хранение сведений о товарах, поставщиках, а также возможность формирования отчетов и заявок на закупку.Закрыт4 месяца назад
Требуется настроить сервер для создания VPN и интегрировать его с Telegram ботом. Необходим опытный разработчик с навыками в VPN, протоколах и шифровании трафика. Пример функционала можно увидеть в боте VlesVPNbot. Заказ включает в себя длительное сотрудничество и обсуждение деталей ТЗ с исполнителем.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется Senior Go разработчик для работы над логистической платформой с микросервисной архитектурой. Работа в команде из 30 человек, включая 7 бекенд-разработчиков. Стек технологий: Go, MongoDB, ClickHouse, Kafka, K8s, Docker, event-driven, Postgresql и REST. Основные задачи: проектирование решений, оптимизация компонентов и развитие инженерной культуры. Удаленная работа.Закрыт5 месяцев назад
Требуется доработка и модернизация Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» для интеграции с Порталом государственных услуг. Срок выполнения заказа составляет 5 дней с момента заключения договора. Подробности указаны в техническом задании.Закрыт4 месяца назад