Необходимо подключить сервис пуш-уведомлений к приложению Mattermost, включая сборку приложения с учетом документации. Также требуется настроить пайплайн на GitLab для автоматической пересборки при выходе новых версий Mattermost.
Парсер соц сетей
парсинг — Youtube | Inst | tik-tok
Смотрим с нового аккаунта, какие авторы чаще всего попадаются за неделю и делаем на основе этого статистику Топ 100 по каждой соц сети:
Закладываем возможность поставить ограничения и так далее. Подробнее при заинтересованности.
Проект будет делать по этапно. От простого к сложному. Подробности в личку при интересе и наличии опыта.
Заявки фрилансеров
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