парсинг — Youtube | Inst | tik-tok





Смотрим с нового аккаунта, какие авторы чаще всего попадаются за неделю и делаем на основе этого статистику Топ 100 по каждой соц сети:



Закладываем возможность поставить ограничения и так далее. Подробнее при заинтересованности.

Проект будет делать по этапно. От простого к сложному. Подробности в личку при интересе и наличии опыта.