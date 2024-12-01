ТЗ Программа должна уметь подключаться к ком портам в которых стоят сим карты, COM1 / COM 2 итд, (всего должна программа вмещать 28 портов) софт должен уметь созваниваться между собой (ком 1 звонит ком 2, ком 2 берет трубку и наоборот) по 3-6 минут (3-7 звонков), отправлять сообщения между собой от 5-30 смс после звонков, запрашивать баланс, остаток пакета