Доработка программы

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Требуются работы по добавлению функциональности в серверное приложение ноды Токс сети для анонимного мессенджера быстрых сообщений Prival (разновидность мессенджера Privalsystems). Устанавливается на Линукс системы!
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Интересная творческая работа. Подразумевается длительное сотрудничество.
Работа только для опытного Си - программиста! С опытом разработки несколько лет.
Стоимость работ указана ориентировочная 150 - 250 К. Будет зависеть от стоимости и числа составляющих частей по работе.
Вид связи - почта либо такие мессенджеры как QTox или Prival
Оплата любым способом из таких:
1. На карту банка
2. Ю-мани кошелёк
В проблемные страны - биткоины или Монеро.

C
5 месяцев назад
guest_1732940126710
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов
5 месяцев назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО