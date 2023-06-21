Требуется разработка бота для автоматического мониторинга индикатора RSI на бирже Bybit для топ-100 торговых пар. Бот должен отправлять уведомления в Telegram, если RSI превышает 70 или опускается ниже 30. Использовать API Bybit, язык программирования - Python. Необходимо реализовать обработку ошибок и логирование. Срок выполнения - 8 рабочих дней.
Доработка программы
Требуются работы по добавлению функциональности в серверное приложение ноды Токс сети для анонимного мессенджера быстрых сообщений Prival (разновидность мессенджера Privalsystems). Устанавливается на Линукс системы!
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Интересная творческая работа. Подразумевается длительное сотрудничество.
Работа только для опытного Си - программиста! С опытом разработки несколько лет.
Стоимость работ указана ориентировочная 150 - 250 К. Будет зависеть от стоимости и числа составляющих частей по работе.
Вид связи - почта либо такие мессенджеры как QTox или Prival
Оплата любым способом из таких:
1. На карту банка
2. Ю-мани кошелёк
В проблемные страны - биткоины или Монеро.
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