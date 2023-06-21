Требуются работы по добавлению функциональности в серверное приложение ноды Токс сети для анонимного мессенджера быстрых сообщений Prival (разновидность мессенджера Privalsystems). Устанавливается на Линукс системы!

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Интересная творческая работа. Подразумевается длительное сотрудничество.

Работа только для опытного Си - программиста! С опытом разработки несколько лет.

Стоимость работ указана ориентировочная 150 - 250 К. Будет зависеть от стоимости и числа составляющих частей по работе.

Вид связи - почта либо такие мессенджеры как QTox или Prival

Оплата любым способом из таких:

1. На карту банка

2. Ю-мани кошелёк

В проблемные страны - биткоины или Монеро.