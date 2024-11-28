Программа может быть выполнена на C# или Python, на ваше усмотрение. Требуется внедрить несколько алгоритмов стегоанализа (какие конкретно и сколько обговариваются отдельно, так как важно успеть по срокам) для обнаружения скрытой информации в форматах файлов изображений и аудио. Крайне важно, чтобы итоговая программа была модульной (чтобы можно было внедрить в дальнейшем анализ видео файлов и документов) и с простым пользовательским интерфейсом (не в виде командной строки).