Требуется разработка генератора текста, который будет использовать синонимизацию для создания уникального контента. Оплата возможна по факту выполнения задания или безналичным способом. Подробности в предоставленных материалах.
Програмування режимів роботи електромотора
Є невеличке ТЗ з електричною принциповою схемою, де треба запрограмувати режими роботи електромотора в побутовому пристрої за допомогою мікроконтролера PIC16F690. Виконати потрібно в рідній середі розробки MPLAB. Наявний проект під Protheus для можливості симуляції. В залізі нічого виконувати / перевіряти не потрібно, тільки проект з кодом. Задача на 1-2 дні.
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