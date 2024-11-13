Необходимо разработать сервис или настроить существующий продукт для массового удаления фона с фотографий. Поддержка загрузки массивом файлов или через скрипт. Не рассматриваются решения для загрузки по одной фотографии, так как требуется обработка более 10 000 изображений с автомобильными шинами на фирменном фоне.
Переделать программу под CUDA (с CPU на GPU)
Нужно переделать программу bkcrack, а именно класс Attack под GPU-вычисления (CUDA). Если потребуется, то и функции/классы, которые он вызывает. Все, что вне, оставляем как есть. Разумеется, все должно быть распараллелено и многопоточно.
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