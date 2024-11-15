Необходимо разработать сервис или настроить имеющееся на рынке продукт по массовому удалению фона с фотографий. Загрузка должна осуществляться массивом файлов или по скрипту с нашего сервера.

Сервисы для ручной загрузки фото по одной штуки не рассматриваются, так как у нас более 10 000 фотографий.

для понимая, фото представляет собой автомобильные шины на фирменном фоне.

примеры во вложении.

Присылайте КП с описанием пути реализации задачи