Необходима разработка плагина для системы iiko на C#. Гость выбирает ресторан и скидку, после чего генерируется QR-код. Кассир сканирует QR-код, происходит валидация, после чего осуществляется запрос к API для определения скидки и её применения к заказу. В проект входит настройка авторизационного токена и ID ресторана для API. Будет предоставлена документация по API.
Разработать сервис по удалению фона у фотографий
Необходимо разработать сервис или настроить имеющееся на рынке продукт по массовому удалению фона с фотографий. Загрузка должна осуществляться массивом файлов или по скрипту с нашего сервера.
Сервисы для ручной загрузки фото по одной штуки не рассматриваются, так как у нас более 10 000 фотографий.
для понимая, фото представляет собой автомобильные шины на фирменном фоне.
примеры во вложении.
Присылайте КП с описанием пути реализации задачи
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