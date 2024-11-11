Необходимо доработать телеграмм бота, добавив корректную логику согласования. Проект выполнен на 95%, требуется исправить недочеты, возникшие у предыдущего исполнителя.
Плагин для iiko (C#)
Гость:
В приложении проекта гость выбирает ресторан, выбирает в нем скидку, появляется QR, который он показывает на кассе
Кассир (IIKO) (что необходимо реализовать):
1 Кассир сканирует QR код. Готовы рассмотреть реализацию добавления кнопки при нажатия на которую можно отсканировать QR код. Если есть еще предложения готовы обсудить.
2. Qr код валидируется (регулярное выражение дадим) и проверяет валидность, на выходе получаем строковой код qr кода с помощью регулярного выражения.
3. Отправляем запрос в API проекта* с кодом из QR кода, получаем json по которому определяем какую скидку нужно применить к заказу (предпологается реализовать один из вариантов):
3.1 - Лучший вариант. матчим со скидками в системе и применяем к заказу нужную скидку (возможно придется указаывать в настройках матчинг кодов скидки или айдишников)
3.2 - Показываем на экране размер скидки (Оп)
3.3 - Применяем процент скидки к заказу (Пока под вопросом)
4. После оплаты заказа Отправляем запрос в API Проекта* с кодом из QR кода, номером заказа, суммой чека.
5 Настройки:
5.1 Authorization Token для Api
5.2 ID ресторана в API проекта* который нужно передавать в каждом запросе
* API проекта - предоставим методы для взаимодействия с API
Протокол взаимодействия с API :
- HTTP GET/POST запросы, JSON.
- Передача авторизационного токена в каждом запросе
- Будет предоставлена документация на api с примерами
Заявки фрилансеров
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