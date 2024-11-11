Гость:

В приложении проекта гость выбирает ресторан, выбирает в нем скидку, появляется QR, который он показывает на кассе

Кассир (IIKO) (что необходимо реализовать):

1 Кассир сканирует QR код. Готовы рассмотреть реализацию добавления кнопки при нажатия на которую можно отсканировать QR код. Если есть еще предложения готовы обсудить.

2. Qr код валидируется (регулярное выражение дадим) и проверяет валидность, на выходе получаем строковой код qr кода с помощью регулярного выражения.

3. Отправляем запрос в API проекта* с кодом из QR кода, получаем json по которому определяем какую скидку нужно применить к заказу (предпологается реализовать один из вариантов):

3.1 - Лучший вариант. матчим со скидками в системе и применяем к заказу нужную скидку (возможно придется указаывать в настройках матчинг кодов скидки или айдишников)

3.2 - Показываем на экране размер скидки (Оп)

3.3 - Применяем процент скидки к заказу (Пока под вопросом)

4. После оплаты заказа Отправляем запрос в API Проекта* с кодом из QR кода, номером заказа, суммой чека.

5 Настройки:

5.1 Authorization Token для Api

5.2 ID ресторана в API проекта* который нужно передавать в каждом запросе

* API проекта - предоставим методы для взаимодействия с API

Протокол взаимодействия с API :

- HTTP GET/POST запросы, JSON.

- Передача авторизационного токена в каждом запросе

- Будет предоставлена документация на api с примерами