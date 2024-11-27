Требуется разработка прикладного ПО на Python для автоматического сбора данных с каналов на Youtube, Twitch и Kick. ПО должно поддерживать многопоточность, работать по расписанию, сохранять информацию в текстовые файлы и использовать прокси IPv6. Проект разворачивается на VDS/VPS сервере заказчика. Подробное ТЗ предоставляется после первичной оценки.
Телеграм бот
ТЗ
. Подготовка и настройка инфраструктуры:
- Создание базовой архитектуры бота.
- Настройка серверной инфраструктуры, хранилища данных и системы аутентификации для администратора, чтобы можно было отправлять массовые сообщения участникам.
- Уточнение формата и содержания уведомлений, описаний точек, подсказок и викторин.
3. Создание базового функционала:
- Регистрация и активация квеста — создание сценария активации по ссылке или QR-коду.
- Интерактивный гид — функционал для показа информации о точках, инструкций, подсказок и исторических фактов.
- Викторины и начисление баллов — реализация викторин и системы баллов за правильные ответы.
4. Уведомления о переходе между точками:
- Настройка отправки уведомлений на каждой точке, с возможностью для пользователя получить информацию о новой локации по кнопке.
5. Создание интерфейса администратора:
- Реализация интерфейса для администратора, позволяющего отправлять сообщения всем пользователям или отдельной группе.
6. Тестирование и отладка:
- Тестирование всех этапов, включая уведомления, викторины и функционал администратора.
7. Финальная отладка и запуск:
- Интеграционное тестирование и демонстрация готового решения.
Сроки разработки - до апреля
Основная задача бота – предоставлять пользователям информацию о точках, связанных с достопримечательностями, историческими фактами и интересными местами. Кроме того, бот должен выдавать подробные инструкции и подсказки для каждого задания, помогая участникам успешно пройти квест.
Основные функции бота:
1. Активация бота: Пользователь активирует бота через ссылку или QR-код, чтобы получить доступ к квесту.
2. Интерактивный гид: Бот предоставляет информацию о 5-10 точках, связанных с квестом, где каждая точка содержит историческую и культурную информацию, интересные факты и фотографии.
3. Система уведомлений: Бот должен уведомлять участников о каждой точке и предлагать варианты действий на месте (например, узнать больше, увидеть фото точки в прошлом и т. д.). Однако важно отметить, что Telegram Bot API не позволяет отслеживать местоположение пользователя автоматически, поэтому уведомления будут срабатывать, когда пользователь вручную отметит прибытие на точку.
4. Викторины и баллы: На каждой точке бот предлагает пользователю викторину, за правильные ответы начисляются баллы. Это добавит интерактивности и соревновательного духа.
5. Подсказки и инструкции: Бот выдаёт инструкции, подсказки и возможные варианты действий, чтобы участники могли завершить задания и понять, куда двигаться дальше.
Заявки фрилансеров
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