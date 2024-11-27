ТЗ

. Подготовка и настройка инфраструктуры:

- Создание базовой архитектуры бота.

- Настройка серверной инфраструктуры, хранилища данных и системы аутентификации для администратора, чтобы можно было отправлять массовые сообщения участникам.

- Уточнение формата и содержания уведомлений, описаний точек, подсказок и викторин.

3. Создание базового функционала:

- Регистрация и активация квеста — создание сценария активации по ссылке или QR-коду.

- Интерактивный гид — функционал для показа информации о точках, инструкций, подсказок и исторических фактов.

- Викторины и начисление баллов — реализация викторин и системы баллов за правильные ответы.

4. Уведомления о переходе между точками:

- Настройка отправки уведомлений на каждой точке, с возможностью для пользователя получить информацию о новой локации по кнопке.

5. Создание интерфейса администратора:

- Реализация интерфейса для администратора, позволяющего отправлять сообщения всем пользователям или отдельной группе.

6. Тестирование и отладка:

- Тестирование всех этапов, включая уведомления, викторины и функционал администратора.

7. Финальная отладка и запуск:

- Интеграционное тестирование и демонстрация готового решения.

Сроки разработки - до апреля

Основная задача бота – предоставлять пользователям информацию о точках, связанных с достопримечательностями, историческими фактами и интересными местами. Кроме того, бот должен выдавать подробные инструкции и подсказки для каждого задания, помогая участникам успешно пройти квест.

Основные функции бота:

1. Активация бота: Пользователь активирует бота через ссылку или QR-код, чтобы получить доступ к квесту.

2. Интерактивный гид: Бот предоставляет информацию о 5-10 точках, связанных с квестом, где каждая точка содержит историческую и культурную информацию, интересные факты и фотографии.

3. Система уведомлений: Бот должен уведомлять участников о каждой точке и предлагать варианты действий на месте (например, узнать больше, увидеть фото точки в прошлом и т. д.). Однако важно отметить, что Telegram Bot API не позволяет отслеживать местоположение пользователя автоматически, поэтому уведомления будут срабатывать, когда пользователь вручную отметит прибытие на точку.

4. Викторины и баллы: На каждой точке бот предлагает пользователю викторину, за правильные ответы начисляются баллы. Это добавит интерактивности и соревновательного духа.

5. Подсказки и инструкции: Бот выдаёт инструкции, подсказки и возможные варианты действий, чтобы участники могли завершить задания и понять, куда двигаться дальше.