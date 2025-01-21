UI-оболочка на Python для консольного приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки45 просмотров

Требуется разработать UI-оболочку для существующего консольного приложения на Python.
Основные требования:
-
1. GUI-интерфейс:
Предлагаемая библиотека — Tkinter или аналог.
Функционал включает настройку конфигураций, ввод дополнительных данных, запуск и остановку приложения, а также вывод логов за текущий день.
-
2. Логика интерфейса:
Выбор режима работы приложения и управление файлами конфигурации.
Валидация и сохранение введенных данных (аккаунты, прокси, ключи).
Запуск/остановка консольного приложения в отдельном процессе.
-
3. Особенности работы:
Логи текущего дня должны обновляться в интерфейсе в реальном времени.
UI-приложение должно корректно завершать процессы консольного приложения при своем завершении.
-
4. Дополнительно:
Инструкция по упаковке приложения в exe-файл с помощью Pyarmor.
Код должен быть структурированным и хорошо комментированным.
-
Более подробное техническое задание с примерами и сценариями тестирования предоставлю.

PythonРазработка программ
5 месяцев назад
raeen
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
5 месяцев назад
$300
7 дней
Escrow
Выполнение этого проекта - идеальный образец того как на мой взгляд должна строится такая работа. Рекомендую!
Заказчик который на связи и знает чего хочет. Приятно иметь дело

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
5 месяцев назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО