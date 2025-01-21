UI-оболочка на Python для консольного приложения

Требуется разработать UI-оболочку для существующего консольного приложения на Python.

Основные требования:

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1. GUI-интерфейс:

Предлагаемая библиотека — Tkinter или аналог.

Функционал включает настройку конфигураций, ввод дополнительных данных, запуск и остановку приложения, а также вывод логов за текущий день.

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2. Логика интерфейса:

Выбор режима работы приложения и управление файлами конфигурации.

Валидация и сохранение введенных данных (аккаунты, прокси, ключи).

Запуск/остановка консольного приложения в отдельном процессе.

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3. Особенности работы:

Логи текущего дня должны обновляться в интерфейсе в реальном времени.

UI-приложение должно корректно завершать процессы консольного приложения при своем завершении.

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4. Дополнительно:

Инструкция по упаковке приложения в exe-файл с помощью Pyarmor.

Код должен быть структурированным и хорошо комментированным.

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Более подробное техническое задание с примерами и сценариями тестирования предоставлю.