Парсинг данных ФССП/Залогов движимого имущества

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка280 просмотров

Необходимо по входным параметрам (номер дела/исполнительного производства) реализовать сбор данных из следующих источников:
- ФССП: https://fssp.gov.ru/iss/ip/
- Залоги движимого имущества: https://www.reestr-zalogov.ru/search/index

В ответ возвращать json со структурированными полями.

Требования:
- python
- асинхронность запросов (не многопоточность)
- возможность обработать >5k запросов на входе и складировать результаты в отдельные файлы, никаких БД не требуется
Со своей стороны приобретем необходимые прокси/капча-солверы по запросу.

Просьба присылать релевантный опыт и пару слов о себе если нет в профиле.
Этапность, сроки и суммы обсуждаемы и гибки, ищем человека для долгосрочного взаимодействия.

PythonПарсинг данных
5 месяцев назад
Montrik
Максим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов
5 месяцев назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО

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