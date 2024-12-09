Необходимо по входным параметрам (номер дела/исполнительного производства) реализовать сбор данных из следующих источников:

- ФССП: https://fssp.gov.ru/iss/ip/

- Залоги движимого имущества: https://www.reestr-zalogov.ru/search/index



В ответ возвращать json со структурированными полями.



Требования:

- python

- асинхронность запросов (не многопоточность)

- возможность обработать >5k запросов на входе и складировать результаты в отдельные файлы, никаких БД не требуется

Со своей стороны приобретем необходимые прокси/капча-солверы по запросу.



Просьба присылать релевантный опыт и пару слов о себе если нет в профиле.

Этапность, сроки и суммы обсуждаемы и гибки, ищем человека для долгосрочного взаимодействия.