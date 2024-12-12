Зробити бот продажу товарний бізнес

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки26 просмотров

Шукаю фрілансера для співпраці

Потрібно налаштувати бота в телеграм з функціями під продаж

Фото товару , опис товару , ціна та способи оплати

І щоб бот після оплати спитував адресу для відправки товару

Можемо обсудити в тг

Создание ботов
5 месяцев назад
guest_1733955089686
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Заявки фрилансеров

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