Правки сайта на Wordpress

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Необходимо выполнить следующие правки/доработки сайта:

1. Настроить прикрепление файлов при добавлении объявления (в статусе Pending, форма объявления создана в FluentForms). Прикрепить загруженные файлы при добавлении/редактировании объявления в емайл админу (функция отправки емайла создана). На 2-х страницах выделить объявление в рамку. Страница объявления в статусе Privat должна быть доступна пользователю,который его опубликовал,сейчас перенаправляет на страницу с ошибкой,что такой страницы нет

2. Создать общий чекбокс в столбце,который будет проставлять галочки в чекбоксах данного столбца. Функция чекбоксов заключается в том,что при галочке скрыты отмеченные документы в кабинете пользователя. Эта функция должна быть сохранена, проставленные галочки не должны исчезать при обновлении страницы. Также необходимо добавить фильтр по этому столбцу  для выбора документов с проставленными галочками в чекбоксе.

3.  Нужно создать страницу в админке,на которую будут сохраняться сообщения от всех пользователей с данными,введенными в контактную форму (страница WordPress). На этой странице админки должна быть возможность поиска/фильтра, добавление/удаление строк и ручная загрузка файла. Для того,чтобы небыло простыни, в столбце самого сообщения должно быть отображено только начало сообщения,например первая строка а потом слово отобразить и при нажатии на это слово отобразится все сообщение.

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