Обновление дизайна и структуры сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок402 просмотра

Необходимо обновить дизайн и структуру существующего сайта. Для изменения будет использоваться система управления сайтом WordPress, весь дизайн уже готов в Figma. Крайний срок выполнения задачи до 25.12.2024. Более подробное ТЗ прилагаю.

FigmaWordPressДизайн сайтовДоработка сайтов
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infomastcert
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