Разработать веб-приложение для мини-игры в Telegram в формате викторины. Необходимо создать интерфейс с таймером, кнопками профиля, заданий, друзей и статистики. Реализовать внутриигровую валюту, систему заданий и интеграцию с платежной системой. В игре 15 вопросов с 4 вариантами ответов, возможность использования жизней и подсказок. Дизайн уже готов, требуется только реализация функционала.
Обновление дизайна и структуры сайта
Необходимо обновить дизайн и структуру существующего сайта. Для изменения будет использоваться система управления сайтом WordPress, весь дизайн уже готов в Figma. Крайний срок выполнения задачи до 25.12.2024. Более подробное ТЗ прилагаю.
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