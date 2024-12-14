Разработка симулятора

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок379 просмотров

Нужен человек который разработает вот такое приложение https://outlaw-game.online/
Оплата по факту бета-тестирования. Графику, анимации предоставлю.
Возможно постоянное сотрудничество + прибыль от проекта до 50 тысяч рублей
Основные элементы приложения, JS, Python.

JavaScriptPythonРазработка программ
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