Я — фронтенд-разработчик с опытом работы 1,5 года. Специализируюсь на создании адаптивных и функциональных веб-сайтов с чистым и качественным кодом.

Что я предлагаю:

Верстка сайтов : Создаю современные, кроссбраузерные и мобильные версии страниц, соответствующие всем требованиям заказчика.

Функционал и интерактив : Реализую анимации, динамические элементы и пользовательский интерфейс с помощью JavaScript.

Многостраничные сайты : Разрабатываю проекты с удобной навигацией и переходами между страницами.

Работа с серверной частью: Имею опыт работы с базами данных MySQL и серверным языком PHP.

Гарантирую соблюдение сроков, внимание к деталям и индивидуальный подход к каждому проекту.