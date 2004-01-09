Я — фронтенд-разработчик с опытом работы 1,5 года. Специализируюсь на создании адаптивных и функциональных веб-сайтов с чистым и качественным кодом.
Что я предлагаю:
Верстка сайтов: Создаю современные, кроссбраузерные и мобильные версии страниц, соответствующие всем требованиям заказчика.
Функционал и интерактив: Реализую анимации, динамические элементы и пользовательский интерфейс с помощью JavaScript.
Многостраничные сайты: Разрабатываю проекты с удобной навигацией и переходами между страницами.
Работа с серверной частью: Имею опыт работы с базами данных MySQL и серверным языком PHP.
Гарантирую соблюдение сроков, внимание к деталям и индивидуальный подход к каждому проекту.
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#2173
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#2583