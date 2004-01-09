kohanovskyyy

Илья Слипенчук kohanovskyyy

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Я — фронтенд-разработчик с опытом работы 1,5 года. Специализируюсь на создании адаптивных и функциональных веб-сайтов с чистым и качественным кодом.

Что я предлагаю:

  • Верстка сайтов: Создаю современные, кроссбраузерные и мобильные версии страниц, соответствующие всем требованиям заказчика.

  • Функционал и интерактив: Реализую анимации, динамические элементы и пользовательский интерфейс с помощью JavaScript.

  • Многостраничные сайты: Разрабатываю проекты с удобной навигацией и переходами между страницами.

  • Работа с серверной частью: Имею опыт работы с базами данных MySQL и серверным языком PHP.

Гарантирую соблюдение сроков, внимание к деталям и индивидуальный подход к каждому проекту.

Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#2173
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#2583