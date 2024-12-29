Требуется помощь в настройке арендованного VPN сервера Amnezia. Нужно открыть порты 5655 и 4444 через SSH с использованием Putty. Проверить параметры от Amnezia VPN для корректной работы. Ожидается обсуждение стоимости услуги.
Установка плеера на сайт DLE
Установить видеоплеер на сайте с движком DLE
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