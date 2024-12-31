Imacros + javascript

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Закрыт4 заявки23 просмотра

в игре нужно написать код на imacros и java script чтобы он брал капчу направлял на автоматическое решение и заполнял обратно в игру. плюс вызывал петов и убивал ботов.

JavaScriptНаписание скриптовСоздание макросов
4 месяца назад
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