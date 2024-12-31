Потрібен софт для автоматизованого коментування в Instagram, який дозволяє налаштувати час між коментарями та використовувати проксі. Програма повинна підтримувати кілька аккаунтів, щоб уникнути блокування за спам. Необхідно реалізувати можливість вставки тексту для коментування.
Imacros + javascript
в игре нужно написать код на imacros и java script чтобы он брал капчу направлял на автоматическое решение и заполнял обратно в игру. плюс вызывал петов и убивал ботов.
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