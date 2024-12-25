Checker/parser на Go,JS

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Закрыт2 заявки39 просмотров

Здравствуйте, нужно написать парсер, на сайте стоит защита cloudflare, обязательно многопоточность.

рассмотрю любые варианты где есть многопоточность

GoJavaScriptСоздание парсеров
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