Программирование сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки18 просмотров

Необходимо реализовать сайт на Битрикс по готовой верстке.

Функционал:

  • Каталог товаров

  • Каталог услуг

  • Каталог отраслей клиентов

  • Каталог выполненных работ

  • Инфо-ленты для конкретных видов работ с привязкой к другим каталогам

  • Публикации (Блог)

Подробности лучше обсудить в тг (в профиле).

1С-БитриксСоздание сайтов
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Stable100
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