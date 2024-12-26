Требуется обновить сайт на Joomla с версии 2.5.28 на новую, сохранив текущий шаблон. При обновлении через админку возникают ошибки. Необходимо устранить их для успешного обновления.
Программирование сайта на Битрикс
Необходимо реализовать сайт на Битрикс по готовой верстке.
Функционал:
Каталог товаров
Каталог услуг
Каталог отраслей клиентов
Каталог выполненных работ
Инфо-ленты для конкретных видов работ с привязкой к другим каталогам
Публикации (Блог)
Подробности лучше обсудить в тг (в профиле).
Заявки фрилансеров
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