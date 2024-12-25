Требуется разработка бэкенда и базы данных для торговой площадки в Telegram с функцией объявления. Первая итерация включает интеграцию с Telegram, управление объявлениями через веб-версию и уведомления в боте. В дальнейшем планируется внедрение сервисной монеты для безопасных сделок. Ищется разработчик, работающий в команде, с желательным стеком: node.js, express.js, mysql, telegraf.js, ubuntu.
Обновить сайт джомла
Обновить простой сайт на joomla с версии 2.5.28 на новую версию с сохранением шаблона, на данный момент, выдаёт много ошибок (простое обновление через админку, не работает) сайт dumohod.org.ua
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