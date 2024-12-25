Обновить сайт джомла

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Закрыт2 заявки52 просмотра

Обновить простой сайт на joomla с версии 2.5.28 на новую версию с сохранением шаблона, на данный момент, выдаёт много ошибок (простое обновление через админку, не работает) сайт dumohod.org.ua

Одна из ошибок на фото

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4 месяца назад
glam0ur
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FandriX
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