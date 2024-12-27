Доработки Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка4 просмотра

Сделать доработки сайта, макет и описание кинул в личку

WordPressДоработка сайтов
4 месяца назад
guest_1698240011078
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$100
1 день
Escrow
Все сделано оперативно и качевственно, спасибо
Все хорошо, рекомендую Андрея к сотрудничевству!

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад