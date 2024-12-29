Необходимо разработать решение для совместного использования одного аккаунта Telegram между пользователями из UK и РФ. Учитывайте возможность блокировок и предложите методы обхода, такие как использование VPN или другие альтернативы. Важно, чтобы решение обеспечивало безопасность и доступность аккаунта без риска его блокировки.