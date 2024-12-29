Удалить вирус сайта

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Закрыт7 заявок30 просмотров

Приветствую! Мир Вам!

vaktau.kz - сайт поймал вирус из под мобилы редиректы на левые сайты.

Сайт работаете на CMS DLE.

DLE
4 месяца назад
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