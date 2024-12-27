Разработка игры для телеграм

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок69 просмотров

Необходимо разработать игру в телеграм

Пример https://shorturl.at/N8Kiy

Пишите сроки и цены

Разработка игр
4 месяца назад
guest_1735313989213
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
69 отзывов
4 месяца назад
#1
Веб-программирование
Богдан
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
8 минут назад
34 отзыва(-1)
4 месяца назад
Алексей
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
4 месяца назад
Натали
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
4 месяца назад