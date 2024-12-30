Нужно разработать телеграмм-бота аля "тапалка". Нужно полностью скопировать зарубежный аналог: https://t.me/DropeeBot/play?startapp=ref_rQNldEDUatr



Данный аналог нужно будет адаптировать под русскую аудиторию, поменять иконки. Особенно важно разработать рулетку (изучите в аналоге для понимания ситуации, опишите был ли опыт разработки похожего функционала).



Пишите сразу вашу цену, срок и стек разработки. Чтобы подтвердить что вы не робот, напишите "рулетка" в начале отклика.