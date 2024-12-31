Програма для сканування автомобільних килимків

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок53 просмотра

Написати backend програми для сканування автомобільних коврів через телефон.

Мова програмування - Python.

Ідея така:

Клієнт хоче замовити у нас коврики для свого авто. Для того щоб нам їх виготовити - потрібно мати лекала. Щоб не їхати фізично в будь яке місто для зняття лекал, 

пропонуємо клієнту самостійно відсканувати через мобільний телефон свої старі автомобільні коврики по одному.

Щоб не писати додаток окремо на Android і на iOS пропонуємо зробити щоб програму можна було використовувати через мобільний браузер. 

Браузер просить доступ до камери, далі по черзі починаючи з водійського коврика клієнт сканує по одному.

Це має скоріше всього API приймати фото відсканованого коврика в масштабі та в площині відповідно аркушу A4.

Коврик кладеться на рівну поверхню (асфальт, бруківка або ін). 

На коврик зверху кладеться білий лист А4 (для збереження пропорцій, та розмірів, аркуш А4 у всіх є та у всіх однаковий розмір 210 × 297 мм).

Далі вже потрібна робота коду, щоб нам у воронку (в групу Telegram) впало фото автомобільного килимка не в перспективі, а в площині зберігаючи пропорції за допомогою аркуша А4

Важливо! Похибка розмірів автомобільних ковриків отримані нам для виготовлення не має бути більша ніж 5мм в порівнянні із килимком з якого робилось сканування. Термін виконання- 3 тижні.

PythonРазработка APIРазработка бэкенда
4 месяца назад
guest_1735653280306
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Валерій
 
36 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Борислав
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
4 месяца назад
Никита
 
18 лет
год в сервисе
Был
34 минуты назад
1 отзыв(-1)
4 месяца назад