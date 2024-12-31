Написати backend програми для сканування автомобільних коврів через телефон.

Мова програмування - Python.

Ідея така:

Клієнт хоче замовити у нас коврики для свого авто. Для того щоб нам їх виготовити - потрібно мати лекала. Щоб не їхати фізично в будь яке місто для зняття лекал,

пропонуємо клієнту самостійно відсканувати через мобільний телефон свої старі автомобільні коврики по одному.

Щоб не писати додаток окремо на Android і на iOS пропонуємо зробити щоб програму можна було використовувати через мобільний браузер.

Браузер просить доступ до камери, далі по черзі починаючи з водійського коврика клієнт сканує по одному.

Це має скоріше всього API приймати фото відсканованого коврика в масштабі та в площині відповідно аркушу A4.

Коврик кладеться на рівну поверхню (асфальт, бруківка або ін).

На коврик зверху кладеться білий лист А4 (для збереження пропорцій, та розмірів, аркуш А4 у всіх є та у всіх однаковий розмір 210 × 297 мм).

Далі вже потрібна робота коду, щоб нам у воронку (в групу Telegram) впало фото автомобільного килимка не в перспективі, а в площині зберігаючи пропорції за допомогою аркуша А4

Важливо! Похибка розмірів автомобільних ковриків отримані нам для виготовлення не має бути більша ніж 5мм в порівнянні із килимком з якого робилось сканування. Термін виконання- 3 тижні.