Требуется установка сайта на платформе WordPress. Необходимо связать домен с хостингом и настроить SSL подключение для обеспечения безопасности. Ожидается качественное выполнение всех шагов установки и настройки.
Програма для сканування автомобільних килимків
Написати backend програми для сканування автомобільних коврів через телефон.
Мова програмування - Python.
Ідея така:
Клієнт хоче замовити у нас коврики для свого авто. Для того щоб нам їх виготовити - потрібно мати лекала. Щоб не їхати фізично в будь яке місто для зняття лекал,
пропонуємо клієнту самостійно відсканувати через мобільний телефон свої старі автомобільні коврики по одному.
Щоб не писати додаток окремо на Android і на iOS пропонуємо зробити щоб програму можна було використовувати через мобільний браузер.
Браузер просить доступ до камери, далі по черзі починаючи з водійського коврика клієнт сканує по одному.
Це має скоріше всього API приймати фото відсканованого коврика в масштабі та в площині відповідно аркушу A4.
Коврик кладеться на рівну поверхню (асфальт, бруківка або ін).
На коврик зверху кладеться білий лист А4 (для збереження пропорцій, та розмірів, аркуш А4 у всіх є та у всіх однаковий розмір 210 × 297 мм).
Далі вже потрібна робота коду, щоб нам у воронку (в групу Telegram) впало фото автомобільного килимка не в перспективі, а в площині зберігаючи пропорції за допомогою аркуша А4
Важливо! Похибка розмірів автомобільних ковриків отримані нам для виготовлення не має бути більша ніж 5мм в порівнянні із килимком з якого робилось сканування. Термін виконання- 3 тижні.
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