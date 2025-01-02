Требуется разработать код на iMacros и JavaScript для игры, который будет автоматически решать капчу и заполнять ответ обратно в игру. Также необходимо реализовать функции вызова питомцев и уничтожения ботов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и автоматизации процессов.