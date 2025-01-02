Сделать фронт проекта 5 страниц

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Закрыт10 заявок77 просмотров

Сделать фронт проекта 5 страниц

Делаем проект, несколько страниц с малым кол-вом функций. до 5
прототипы все есть в фигме
только десктоп версия
Стек технологий:
React + Typescript + MobX,
Сборщик vite. Стандартный стек в общем
бекенд - python, fast api
сообщите цену и сроки

FastAPIFigmaPythonReactTypeScriptРазработка фронтенда
4 месяца назад
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