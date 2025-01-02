Требуются небольшие правки на сайте WordPress: устранение 404 ошибок на страницах товаров и корректировка верстки (отступы, положение текстовых блоков). Также нужна инструкция для самостоятельных правок на других сайтах с похожими шаблонами. Работа срочная, требуется выполнение сегодня.
Сделать фронт проекта 5 страниц
Сделать фронт проекта 5 страниц
Делаем проект, несколько страниц с малым кол-вом функций. до 5
прототипы все есть в фигме
только десктоп версия
Стек технологий:
React + Typescript + MobX,
Сборщик vite. Стандартный стек в общем
бекенд - python, fast api
сообщите цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Необхідно розробити backend програму для сканування автомобільних ковриків через мобільний браузер. Клієнти повинні мати можливість сканувати коврики, використовуючи камеру телефону. Програма має приймати фотографії в правильному масштабі, зберігаючи пропорції за допомогою аркуша A4. Похибка в розмірах не повинна перевищувати 5 мм. Термін виконання – 3 тижні.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $9
Требуется установка сайта на платформе WordPress. Необходимо связать домен с хостингом и настроить SSL подключение для обеспечения безопасности. Ожидается качественное выполнение всех шагов установки и настройки.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется разработать код на iMacros и JavaScript для игры, который будет автоматически решать капчу и заполнять ответ обратно в игру. Также необходимо реализовать функции вызова питомцев и уничтожения ботов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и автоматизации процессов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $30
Потрібен софт для автоматизованого коментування в Instagram, який дозволяє налаштувати час між коментарями та використовувати проксі. Програма повинна підтримувати кілька аккаунтів, щоб уникнути блокування за спам. Необхідно реалізувати можливість вставки тексту для коментування.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5000
Требуется разработать телеграм-бота, аналогичного DropeeBot, с адаптацией под русскую аудиторию и изменением иконок. Важной частью является создание функционала рулетки. Опыт разработки подобного функционала приветствуется. Укажите цену, сроки и стек разработки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо подключить одну игру к другой, используя логику токеномики в блокчейн. Имеются две игры в Telegram, требуется установить и объединить их функционал. Ожидается настройка и запуск интеграции для обеспечения совместимости игровых механик.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $30
Необходимо установить видеоплеер на сайт, работающий на движке DLE. Ожидается интеграция и настройка плеера для корректного воспроизведения видео. Требуются навыки веб-программирования и опыт работы с DLE.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется удалить вирус с сайта, работающего на CMS DLE, который вызывает нежелательные редиректы на сторонние ресурсы. Необходимо провести анализ и устранить проблему для обеспечения безопасной работы сайта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо перенести дизайн из Figma на платформу Tilda, добавив изображения в соответствующие блоки. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад