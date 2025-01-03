Сайт на OpenCart донастройка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки26 просмотров

Нужно донастроить некоторые модули сайта на базе опен карт

обязательно - иметь опыт синхронизации сайта и 1с, синхронизации сайта и Битрикс24, настройки конфигураций защищенного облачного сервера

ОБЯЗАТЕЛЬНО - вы из Беларуси

OpencartБитрикс24Доработка сайтов
4 месяца назад
guest_1717513806296
год в сервисе
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