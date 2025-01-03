Telegram-бот предназначен для работы с фото и видео шаблонами. Пользователи могут вставлять свои фотографии в шаблоны, чтобы получить готовое изображение или видео. Бот позволяет управлять доступами, редактировать загруженные фотографии и предоставляет удобный интерфейс для использования.

Подробности в ЛС.

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