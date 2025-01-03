Требуется донастройка модулей сайта на OpenCart. Необходим опыт синхронизации с 1С и Битрикс24, а также настройки конфигураций защищенного облачного сервера. Исполнитель должен быть из Беларуси.
Переезд сайта
Необходимо перенести сайт gachami.ru со старого дизана на новый gachami.ru/new предварительно доработав его. Необходимо доработать корзину, чтобы все способы оплаты были доступны и карточку товара, чтобы корректно отображались единицы измерения, а также произвести интеграцию с 1С.
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