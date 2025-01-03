Переезд сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок43 просмотра

Необходимо перенести сайт gachami.ru со старого дизана на новый gachami.ru/new предварительно доработав его. Необходимо доработать корзину, чтобы все способы оплаты были доступны и карточку товара, чтобы корректно отображались единицы измерения, а также произвести интеграцию с 1С.

Доработка сайтовИнтеграция верстки
4 месяца назад
guest_1735897070617
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