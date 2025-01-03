Требуется программист для разработки проекта на Go Lang в соответствии с предоставленным ТЗ. Срок выполнения - до 1 февраля, включая тестирование. Необходима доступность не менее 6 часов в день и регулярные отчеты о прогрессе каждые 2 дня. Работа осуществляется по предоплате 50% и оплате оставшихся 50% по завершению проекта.