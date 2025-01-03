Бот для YouTube стримов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок67 просмотров

Нужен софт для спама слова на стримах YouTube.

Суть такая вносим базу логинов и паролей от учётных записей YouTube, ввести слово которое нужно спамить, вставить ссылку на стрим на котором нужно спамить и запуск, он сам спамить слово должен со всех аккаунтов после запуска.

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1735944344057
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 отзывов
4 месяца назад
Сергій
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
12 минут назад
4 месяца назад
Искан
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
107 отзывов
4 месяца назад