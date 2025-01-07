Нужен PHP разработчик (Middle) для поддержки проекта

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок76 просмотров

Ищем разработчика уровня Middle для поддержки части нагрузки на проект по рефакторингу сайта gcs-reefer.com. В команде уже есть синьор-разработчик (тимлид) и девопс. Нужна дополнительная пара рук, чтобы помочь синьору с задачами по бэкенду.

Что нужно делать:

  • Поддерживать и дорабатывать существующий функционал.

  • Помогать в рефакторинге и оптимизации кода.

  • Работать с базами данных и API.

Требования:

  • Опыт работы с PHP – от 2 лет.

  • Уверенное знание Laravel – от 2 лет.

  • Знание MySQL: проектирование БД, оптимизация запросов.

  • Опыт работы с Redis (кэш, очереди).

  • Понимание SOLID, ООП и паттернов проектирования.

  • Работа с RESTful API.

  • Уверенное использование Git.

  • Умение работать в команде, самостоятельность в решении задач.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Laravel Filament.

  • Базовые знания Docker.

  • Опыт написания Unit и Feature тестов.

Проект интересный и долгосрочный. Оплата обсуждается индивидуально. Если заинтересованы – пишите!

LaravelPHPREST APISQLДоработка сайтовИнтеграция APIОптимизация кодаРазработка бэкенда
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OzZzzy
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