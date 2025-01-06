Специалист по машинному обучению (Python)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки28 просмотров

Привет :)

Необходимо создать модель, которую нужно обучить анализировать книжные произведения и киносценарии и выявлять паттерны ИИ.

Желательный стэк:

ML/AI (Python, PyTorch, Hugging Face Transformers или релевантные.

Также, английский язык не ниже В1.

С выбранными кандидатами проведем детальное обсуждение. Спасибо :)

PythonМашинное обучение
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udovychenko
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