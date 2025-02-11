Необходимо разработать PHP-запрос для обработки данных из API интернет-магазина с учетом сравнения данных в таблице MySQL. Задача включает получение минимальной цены на товары, применение надбавки для определенных поставщиков и обновление цен в базе. Также требуется учесть алиасы брендов и артикулов для корректного сопоставления данных.
Решить проблему медленной загрузки сайта на WP
Сайт на WP 6.7.1 грузится медленно. VPS + Cloudfare Flexible.
Внимание !!! вопрос не сводиться к ускорению стандартными методами. Все это уже сделано:
Better search replace - устранены ссылки от другого домена, на котором сайт настраивался.
Yoast Test - Reset indexable tables & migrations
Toast SEO - пересобран.
WP-Optimize сделана оптимизация.
К хостеру так же обращался, проблемы с оперативкой VPS не наблюдается.
Есть какая то проблема. Сайт грузится как будто с медленным Пинг, нужны несколько секунд перед тем как страница загружается.
Есть ощущение какой то переадресации.
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