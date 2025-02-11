Решить проблему медленной загрузки сайта на WP

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Закрыт5 заявок257 просмотров

Сайт на WP 6.7.1 грузится медленно. VPS + Cloudfare Flexible.

Внимание !!! вопрос не сводиться к ускорению стандартными методами. Все это уже сделано:

Better search replace - устранены ссылки от другого домена, на котором сайт настраивался.

Yoast Test - Reset indexable tables & migrations

Toast SEO - пересобран.

WP-Optimize сделана оптимизация.

К хостеру так же обращался, проблемы с оперативкой VPS не наблюдается.

Есть какая то проблема. Сайт грузится как будто с медленным Пинг, нужны несколько секунд перед тем как страница загружается.

Есть ощущение какой то переадресации.

WordPressОптимизация кода
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Poljot
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